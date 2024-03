In 119 Gemeinden haben am gestrigen Sonntag Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen stattgefunden. Mit besonderer Spannung ist das Ergebnis von Salzburg Stadt erwartet worden. Und hier ist es durchaus zu einer Überraschung gekommen: Die KPÖ PLUS unter Kay-Michael Dankl ist erstmals in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt gekommen.

Warum die Salzburg-Wahl heuer besonders viel Aufmerksamkeit erhalten hat, wie die KPÖ so zulegen konnte und was die Ergebnisse für die kommenden Wahlen in Österreich bedeuten könnten, erklärt heute KURIER Chefredakteur Martin Gebhart.



Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts