Vertrauen in das Gesundheitssystem ist am Tiefpunkt

Keineswegs zu früh, denn der Frust über die wachsenden Versorgungsengpässe an allen Ecken und Enden wird immer größer.

Das legt auch eine aktuelle österreichweite Befragung unter Patienten im Auftrag der Wiener Ärztinnen- und Ärztekammer nahe. Demnach sind bereits 70 Prozent davon überzeugt, dass sich das heimische Gesundheitssystem in die falsche Richtung bewegt. 2021, also mitten in der Pandemie, waren 52 Prozent der Befragten noch gegenteiliger Meinung (siehe Grafik).