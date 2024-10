Die Ärztekammer schickt ihre Wünsche an die nächste Regierung

Die Ärztekammer will sich mit ihren Forderungen in die laufenden Regierungsgespräche einbringen. "Wir sind als Experten bereit, beratend einzusteigen", sagte Vizepräsident Edgar Wutscher bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Reformen ohne Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten seien "zum Scheitern verurteilt". Zentrale Wünsche sind bessere Patientenlenkung, ein Ausbau der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) und "moderne" Arbeitsbedingungen.