Ärztekammer präsentiert ihr "Regierungsprogramm" für den Wahlkampf

Die Ärztekammer hat am Mittwoch ihr "Regierungsprogramm" für den Gesundheitsbereich vorgestellt. Darin formuliert sie ein "Bekenntnis zum Fortbestand des solidarischen Gesundheitssystems", sagte ÖAK-Präsident Johannes Steinhart bei der Präsentation in Wien. Es gebe bereits genug Ärztinnen und Ärzte, diese müssten aber in Österreich gehalten werden. Besonders betonte Steinhart dabei das "Prinzip des freien Berufes".