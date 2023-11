Ärztekammer-Entmachtung bis Telemedizin: Das bringt die Gesundheitsreform

ELGA verpflichtend

Die Verpflichtung zur ELGA-Nutzung auch für Wahlärzte kommt per Jahresbeginn 2026 - für die Ärztekammer ebenfalls ein Grund für Protest. Auch die E-Card-Nutzung wird ihnen vorgeschrieben. Zudem werden die Ärzte ab 2025 zur Diagnose- und Leistungscodierung verpflichtet.

All das soll in den nächsten Tagen endgültig fixiert und spätestens kommende Woche im Ministerrat beschlossen werden. Damit sollte sich die Einbringung der Regierungsvorlage in der November-Plenarwoche des Nationalrats ausgehen. Nach der Ausschussbehandlung könnte der Plenarbeschluss des Pakets dann im Dezember fallen. Auf das sonst übliche Begutachtungsverfahren will das Gesundheitsministerium verzichten. Begründet wird dies damit, dass ohnehin alle Systempartner eingebunden gewesen seien. Die Ärztekammer, die umfangreiche Proteste vorbereitet, wird hier offensichtlich nicht dazugezählt.