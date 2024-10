Ausbau von Kassenarzt-Praxen: ÖGK-Chef fordert eine Milliarde mehr

Ist Österreichs Gesundheitssystem „am Ende“? Es steht zumindest unter Druck, was sich an längeren Wartezeiten für Behandlungen bei Kassenärzten oder Operationen zeigt. Im Zuge des Finanzausgleichs hat die scheidende türkis-grüne Bundesregierung den Ländern mehr Geld zur Verfügung gestellt. Das Hauptziel, für mehr Kassenärzte zu sorgen, wurde bisher aber nicht erreicht.

Unter anderem deshalb fordert Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) , „zumindest eine Milliarde Euro“ mehr für Österreichs Gesundheitssystem. „Dann sind die Dinge, die dringend notwendig sind, finanzierbar“, sagt Huss am Sonntag in der ORF-Pressestunde.

Dafür wolle die ÖGK auch ihre eigenen Versorgungszentren ausbauen, betont Huss. Aktuell gebe es fünf derartige Zentren in Wien, zwei weitere seien beschlossen. Ziel sei es, in jeder Landeshauptstadt ein Versorgungszentrum einzurichten. Kosten: 150 Millionen Euro. Ein vergleichbares Netz soll mit psychosozialen Versorgungszentren in allen Regionen – jeweils für Erwachsene und Kinder – entstehen.

Indes verhandeln ÖGK und Ärztekammer über einen Gesamtvertrag, der einheitliche Leistungen für die Patienten garantieren soll. Bei der Art der Zusammenarbeit und dem Leistungskatalog sei man sich weitgehend einig, meint Huss. „Das dickste Brett“, das es noch zu bohren gelte, sei der Honorarkatalog. Welche Zusatzkosten das verursache, könne er nicht beziffern. Er gehe aber von einem dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr aus, so Huss.