Umfrage: Die blaue Sehnsucht nach Strache

In seiner Wiener Landespartei hätten auch hochrangige Funktionäre – wenn auch nicht offiziell – kein Problem mit einem Strache-Comeback. Zwar „besteht die Befürchtung, dass das der politische Gegner ausnützen würde“, sagt ein Funktionär, aber Straches Beliebtheit sei „ein gewichtiges Argument“.

„Er hat keinen Grund, sich zu verstecken“, sagt ein anderer, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden will. Straches Aussagen im Ibiza-Video seien zwar ein „Blödsinn“ gewesen, aber „was in zwei, drei Jahren ist, weiß keiner“. Der Faktor Zeit ist auch für einen freiheitlichen Nationalratsabgeordneten ein wesentlicher: „Jetzt wäre es sicher eine Belastung für die Partei“, sagt er zum KURIER, „aber in sechs, sieben, acht Monaten ...“.