Strache überlegt weiter ob er EU-Mandat annehmen wird

Der in Folge des Ibiza-Skandals abgetretene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache überlegt weiter, ob er das via Vorzugsstimmen erreichte Mandat im EU-Parlament annimmt. In einem Facebook-Posting schreibt er am Donnerstag: "Ich werde mir nun auch die Zeit nehmen, mit meiner Frau, meiner Familie und meinen engsten Begleitern über meine politische Zukunft nachzudenken."

Mit 44.750 Vorzugsstimmen der FPÖ-Wähler hat der ehemalige Vizekanzler Anspruch auf ein EU-Mandat.