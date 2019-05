EU-Parlament: Wird Strache Mitglied im Klub der Rechten?

Dem Vernehmen nach würde Strache den Posten in Brüssel im EU-Parlament gerne antreten. Dafür spricht auch ein Facebook-Posting, in dem er dies ankündigte, das aber schnell wieder verschwunden ist. In der Bundespartei in Wien soll man über das Vorhaben Straches „unglücklich“ sein. Auch der ehemalige FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz ließ am Montag in der „ZiB2“ wenig Deutungsspielraum. Als „großer Parteiobmann“ werde Strache „die Partei sicher nicht schädigen wollen“. Strache wisse, „was er zu tun hat“.

Dennoch gilt das freie Mandat. Wenn der ehemalige FPÖ-Chef die Wahl durch seine treuesten Anhänger annehmen will, kann ihn weder in Wien noch in Brüssel oder Straßburg jemand daran hindern.