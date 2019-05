Philippa Strache: Heinz-Christian soll EU-Mandat annehmen

Polit-Zukunft "steht nichts im Wege"

Philippa Strache geht jedenfalls in die Offensive. Sie wünsche sich "so sehr, dass sein politischer Weg noch nicht zu Ende ist", meinte sie im Gespräch mit News und hielt es durchaus für realistisch, dass ihr Mann schon in Bälde im EU-Parlament an Abstimmungen teilnehmen könnte, unbescholten wie er sei: "Es wird herauskommen, dass er sich nichts zu Schulden kommen ließ, deswegen sehe ich auch nichts, was dem im Weg stehen würde."

Sie wünsche sich jedenfalls, dass ihr Mann den Mut aufbringt, diesen Schritt zu gehen. Die Reaktionen von FPÖ-Vertretern fielen dazu bisher tendenziell negativ aus. "Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich es nicht annehmen. Ich kann aber seiner Entscheidung nicht vorgreifen", sagte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, langjähriger enger Weggefährte Straches.

Der ehemalige FPÖ-Chef erhielt bei den EU-Wahlen beachtliche 44.750 Vorzugsstimmen von den FPÖ-Wählern. Er landete damit auf Platz neun unter allen Kandidaten.