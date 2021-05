U-Ausschuss: Matzka bezweifelt, dass Blümel VfGH-Urteil erfüllte

Die Opposition berät bereits darüber, einen entsprechenden Antrag in einer Sondersitzung einzubringen. Für eine Ministeranklage braucht es aber eine Mehrheit im Parlament – es ist unwahrscheinlich, dass die Grünen da mitgehen.

Auch, wenn Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Regierungskollegen Blümel in einem Interview in der Kleinen Zeitung rügte: Sein Verhalten zeige „einen Mangel an Respekt vor den Institutionen, vor dem Verfassungsgerichtshof und dem Parlament“. Ein Minister dürfe ein Höchstgericht „nicht an der Nase herumführen“, sagte Kogler.