Blümel versus Justiz: "Kehren wir zur Sachlichkeit zurück"

Am 3. März hätte das Finanzministerium Akten an den Ibiza-U-Ausschuss liefern sollen, am 6. Mai kamen sie an. Damit es überhaupt so weit kommen konnte, musste der Verfassungsgerichtshof (VfGH) allerdings zuerst den Bundespräsidenten bemühen – ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Zweiten Republik.

Ob die eMails, die in Geheimhaltungsstufe "3" in Papierkisten geliefert wurden, für den U-Ausschuss überhaupt verwertbar und vollständig sind, ist offen. Manfred Matzka, ehemaliger Präsidialchef im Bundeskanzleramt, hat etwa ernste Zweifel, dass dem VfGH-Erkenntnis entsprochen wurde, wie er im KURIER-Gespräch erklärte.