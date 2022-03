U-Ausschuss befragt Ex-Minister Brandstetter

Kripser fragt nach den Stellvertretern von Fuchs, S. und K. Vrabl-Sanda führt aus: Aus ihrer Sicht hat es eine Unterlassung der OStA gegeben, sondern es wurde gerade in dem Verfahren, in dem es um den ehemaligen Bundeskanzler ging, eine Dienstaufsichtsprüfung gab. "Das war für mich so auffällig, dass ich mir dachte, die nächste Aufstellung kommt bestimmt."

Es geht wieder um die Eurofighter-Dienstbesprechung, in der Wortmeldungen wie "Daschlogts es" gefallen sind. Aber Vrabl-Sanda merkt an, dass die StA Linz keinen Anfangsverdacht gesehen hat.

Fürst fragt jetzt zu den Chats in denen von einer möglichen Observierung von Staatsanwalt Adamovic die Rede ist. "Das zu lesen hat mich erschüttert", sagt Vrabl-Sanda, denn es habe ja keinen Anfangsverdacht gegeben. "So geht Fachaufsicht einfach nicht, so geht Dienstaufsicht einfach nicht, das geht gar nicht", sagt die WKStA-Chefin. Und nochmal: Sie wollte sich nich nur beklagen, sondern auch handeln.

Der Wechsel von P. in die Wiener Kanzlei sei fĂĽr sie ĂĽberraschend gekommen, sagt Vrabl-Sanda. Das sei nicht besonders ĂĽblich in der Justiz. In welche Kanzlei sie genau gehen wĂĽrde, war damals aber noch nicht bekannt. "Ich halte das nicht fĂĽr gut, das hat eine schiefe Optik. Aber verboten ist das sicher nicht". Das Amtsgeheimnis gelte aber ohnehin weiterhin.

Krainer will ein Bild vorhalten, auf dem ein abfotografierter Kalender zu sehen ist, der dem OStA geschickt wurde. Vrabl-Sanda sagt, sie sei darüber sehr enttäuscht. Man müsse das prüfen - auch in Richtung Mobbing.

Wir erfahren: Vrabl-Sanda hält es für "prüfenswert", ob durch die Rechtsschutzbeauftragte das Amtsgeheimnis verletzt wurde. Ihr stehe das aber nicht zu zu beurteilen, man habe auch keine Anzeige eingebracht. Stocker: "Anscheinsbefangenheiten werden von Ihnen oder Ihrer Behörde offenbar sehr schnell vermutet." Er möchte wissen, ob es nicht auch innerhalb der WKStA begründet sei, dass es so viele Konflikte mit anderen Behörden gebe. Vrabl-Sanda findet die Frage legitim und man müsse da auch immer Selbstreflexion üben. allerdings liege das Konfliktpotenzial auch in der Natur des Spezialgebietes der Korruptionsjäger, sagt sie sinngemäß.

03/30/2022, 04:21 PM | Elisabeth Hofer