Tursky verlässt Regierung und setzt alles auf Innsbruck

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) ist am Freitag zurückgetreten. Die Entscheidung stand seit Wochen fest. Warum verkündete er sie jetzt?

Der Innsbrucker will in seiner Heimatstadt bekanntlich mit der Liste „das Neue Innsbruck“ Bürgermeister werden. Die Wahl findet am 14. April statt. „Jetzt beginnt der Intensiv-Wahlkampf, am Montag habe ich meinen großen Auftakt. Ich will mich voll auf den Wahlkampf konzentrieren“, sagt Tursky zum KURIER.