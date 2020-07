Türkis-grüne Frauen gegen Hass im Netz, "Upskirting" wird strafbar

2. Verhetzung soll auch bei Einzelnen strafbar sein

Nachschärfen will Justizministerin Zadić beim Verhetzungsparagraf: Er soll auch bei Einzelpersonen im Netz greifen, nicht nur bei Bevölkerungsgruppen. Ein einmaliges Posting soll ausreichen. „Das Internet ist kein straffreier Raum“, betont sie.

Immer mehr Frauen mit Migrationshintergrund ziehen sich aus den sozialen Medien zurück, weil sie den Attacken nicht mehr standhalten, sagt die Ministerin – das sei demokratiegefährdend. „Es gilt, ihre Meinungsfreiheit zu schützen, damit sie nicht mundtot gemacht werden.“

In der Corona-Zeit habe sich das Phänomen verschärft: Bei der Beratungsstelle ZARA wurden von März bis Juni 2.141 Vorfälle gemeldet, die Hälfte davon könnte strafrechtlich relevant sein.

3. Staatsanwälte sollen verpflichtend ermitteln

Viele Frauen wehren sich auch deshalb nicht, weil der Rechtsweg teuer ist und sie auf den Kosten sitzen bleiben könnten. Ab einer gewissen Schwelle soll es eine Ermittlungspflicht der Staatsanwaltschaft geben.

Nicht zu verwechseln ist das mit dem automatischen Ermitteln bei einem Offizialdelikt wie Körperverletzung. Opfer sollen die Ermittlungen aber bei Gericht beantragen können.

Dafür sollen eigene Gruppen bei den Staatsanwaltschaften geschaffen werden, die auf das Thema spezialisiert sind.

4. „Upskirting“ soll unter Strafe gestellt werden

Frauen heimlich auf der Rolltreppe oder in der U-Bahn unter den Rock zu fotografieren ist in Deutschland bereits verboten – Österreich will nun nachziehen. Zwar gibt es das Recht auf das eigene Bild, das gilt aber nur für das Gesicht, nicht für Geschlechtsteile.

Die Rechtsmaterie ist komplex: Unklar ist, ob bzw. wie man heimliches Fotografieren überhaupt sanktionieren kann, wenn das Bild dann nicht veröffentlicht wird. Zadić sucht hier noch nach einer Lösung.

5. Zivilcourage in sozialen Netzwerken

Nicht alles lässt sich durch härtere Gesetze lösen, Bürger müssen sich auch „aktiv einmischen“ – zum Beispiel, wenn organisierte Mobs im Internet wüten, sagt die grüne Klubobfrau Maurer. „Es macht einen Unterschied, ob ich als Außenstehender solche Postings nur lese oder ob ich darunterschreibe: Ich finde das nicht in Ordnung.“