ÖVP gegen Grüne: Totschnig und Gewessler streiten über Rinder und Bäume

Totschnig fordert die Aussetzung der "praxisfernen" Entwaldungs-Verordnung. Gewessler widerspricht ihm und bekräftigt das in einem Brief an die EU-Kommission.