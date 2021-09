Woran machen Sie das fest?

Anfangs schrieb man dem Virus fast so etwas wie eine demokratisierende Funktion zu: weil es keinen Unterschied macht zwischen Arm und Reich. Es entstand so etwas wie ein neues Wir-Gefühl, durchaus auch mit nationalen Untertönen, wenn Sie daran denken, wie oft Fendrichs „I am from Austria“ gespielt wurde. Man applaudierte denen, die plötzlich als „systemrelevant“ entdeckt wurden: Krankenschwestern, Supermarktkassiererinnen, Feuerwehrleute, Polizisten. In der Politik war die Rede von einem nationalen Schulterschluss, man bemühte sich, parteiübergreifend mit der Situation zurechtzukommen. Für die es natürlich auch keine Blaupause gab, weil keiner der politisch Verantwortlichen so etwas je erlebt hatte und es seit der Spanischen Grippe es auch nichts Vergleichbares mehr gab.

Davon ist wenig übrig geblieben …

Ja, manche wie Matthias Horx haben zwar von einer schönen neuen Welt fantasiert, wie wir da auf den Balkonen und in den Gärten ein neues Biedermeier feiern. Aber davon ist tatsächlich immer weniger übrig geblieben, irgendwann war es mit dem Applaudieren vorbei, auch dieser nationale Schulterschluss hat sich abgenützt, und es ist ein Stück weit wieder politische Normalität eingetreten. Dies übrigens auch auf europäischer Ebene, um nicht gleich den Weltmaßstab zu bemühen. Auch da war von neuer Solidarität die Rede, von gemeinschaftlichen europäischen Lösungen, etwa beim Einkauf von Impfstoff oder von Masken. Und auch hier ist vom Gemeinsinn wenig übrig und viele dieser romantischen Illusionen von der neuen, nachhaltigen Gesellschaft, die haben sich in Luft aufgelöst.

Wo stehen wir jetzt?

Abgesehen davon, dass es - was durchaus positiv ist - wieder politische Normalität haben, sehen wir jetzt ganz deutlich tiefe Risse quer durch die Gesellschaft, etwa beim Thema Impfen. Mittlerweile gibt es eine starke Lagerbildung, eine scharfe Polarisierung.

Waren die anfänglichen Vorstellungen eines radikalen Wandels nicht völlig überzogen?

Meiner Ansicht nach, ja. Der Soziologe Armin Nassehi hat sinngemäß gesagt: Corona verändert alles - und es ändert sich nichts. Will sagen: soziale und politische Systeme haben in sich eine große Beständigkeit, wenn es nicht den totalen Zusammenbruch gibt, wie etwa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es sind auch lernende Systeme, die es schaffen, mit solchen Krisen umzugehen. Insofern war die Vorstellung, dass durch eine Naturkatastrophe eine große gesellschaftliche Revolution stattfinden würde, von Anfang an illusorisch.

Sie haben schon den Begriff „Normalität“ verwendet, der in der Debatte häufig vorkommt. Was bedeutet er für Sie?

Für mich ist es ein schillernder Begriff. Positiv sehe ich, dass wir nach wie vor in einem demokratischen Rechtsstaat leben, auch wenn es Verschwörungstheoretiker gibt, die von „Impfdiktatur“ u. Ä. raunen. Es sind beispielsweise in der ersten Zeit Verordnungen erlassen worden, die dann vom VfGH kassiert worden sind. Man kann das als Beleg dafür nehmen, dass die politisch Verantwortlichen punktuell unrechtmäßig gehandelt haben. Aber auch dafür, dass das Rechtssystem funktioniert. Ich finde auch positiv, dass man nicht den permanenten Ausnahmezustand zelebriert. Der rechtslastige Staatsrechtler Carl Schmitt hat ja gesagt: Politische Macht hat der, der über den Ausnahmezustand verfügt. Problematisch finde ich, dass wir nun wieder in unserem bewährten österreichischen Alltag angekommen sind - mit den Rankünen der Parteien und ihrer Akteure, wo in dem Kleinklein unterzugehen droht, dass wir es bei dieser Pandemie nach wie vor mit einer sehr ernstzunehmenden Bedrohung zu tun haben. Da wird dann im tagespolitischen Geschäft inklusive Schielen auf Landtagswahlen übersehen, dass eine Politik des Durchwurstelns, der Verwalten statt Gestaltens nicht die angemessene Antwort auf die Pandemie ist.

Was meinen Sie mit den nationalen Untertönen, von denen Sie zuerst gesprochen haben?

Es war oft davon die Rede, dass wir gegenüber den großen Apotheken dieser Welt, China und Indien, autonomer werden müssten. Da wurden dann nationale Lösungen beschworen: „Masken made in Austria“ beispielsweise - wir wissen, wie das dann ausgegangen ist. Ich erinnere auch an den Aktionismus des Kanzlers, im Alleingang gemeinsam mit Israel Impfstoffe zu produzieren - heute redet kein Mensch mehr davon. Oder aus dem europäischen Konsens auszuscheren und anzukündigen, Sputnik einzukaufen - hat auch schon fast jeder vergessen. Und dann muss man sagen: es gibt auch die, who are not from Austria, etwa 24-Stunden-Kräfte.