So will die Regierung die Energiekonzerne in die Pflicht nehmen

Die Pläne der Regierung sehen vier Maßnahmen vor, die Energiekonzerne und deren Preisgestaltung, Transparenz im Lebensmittelbereich, Aufwertung der Bundeswettbewerbsbehörde und öffentliche Gebühren betreffen.

Energiekonzerne

Im Bereich der Energie soll es zu einer Gewinnabschöpfung ab dem Schwellenwert von 120 bzw. 160 Euro/MWh kommen.

Die Großhandelspreise seien im letzten Jahr von mehr als 500 Euro pro MWh auf unter 150 pro MWh gesunken, während die Preise für private Haushalte um mehr als das Doppelte angestiegen sind, so die Regierung. "Wir werden dazu das Energiekrisenbeitragsgesetz verschärfen", sagen Nehammer und Kogler am Mittwoch vor den Medien. Die Umsetzung ist bis 1. Juni vorgesehen.

Die Energie am internationalen Markt sei inzwischen wieder teilweise auf dem Preisniveau vor dem Krieg, so der Regierungschef. Die Kosten für die Endkunden seien es aber nicht. "Das ist ungerecht und unsozial. Mit den heute beschlossenen Maßnahmen wollen wir mehr Gerechtigkeit schaffen, die Preise nachhaltig senken und diejenigen, die in Krisenzeiten Gewinne gemacht haben in die Verantwortung nehmen.“

Man werde das Energiekrisenbeitragsgesetz verschärfen, so Kanzler Nehammer. "Das heißt, wenn die Preise nicht gesenkt werden, werden die Gewinne abgeschöpft", so der Regierungschef. Es handle sich "um ein Bündel von Maßnahmen", so Kogler, "die nichts alles retten werden", aber die Teuerung dämpfen werden.