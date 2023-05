Brunner: Supermärkte sollen Preise freiwillig nicht erhöhen

Um die Teuerung im Lebensmittelhandel abzufedern, schlägt Finanzminister Magnus Brunner eine freiwillige Lösung mit dem Lebensmittelhandel nach Vorbild Frankreichs vor. Statt einer Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel sollten die Handelsketten freiwillig für ein Quartal die Lebensmittelpreise nicht erhöhen, sagte Brunner am Samstag im Ö1 Im Journal zu Gast.

"In Frankreich gibt es eine Einigung darüber, dass der Handel für ein Quartal die Preise auf bestimmte Lebensmittel nicht anhebt, das halte ich für eine interessante Idee für Montag", sagte Brunner. Wegen der hohen Preisanstiege laden wie berichtet Vizekanzler Werner Kogler und Sozialminister Johannes Rauch am Montag zu einem Lebensmittel-Gipfel, an dem neben Vertretern der Nationalbank und der Lebensmittelkonzerne auch ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig teilnimmt.

Streit in Frankreich

In Frankreich tobt unterdessen ebenfalls ein Streit, wer an den hohen Lebensmittelpreisen schuld ist. Diese sind allein im März erneut um 15,8 Prozent angestiegen. Finanzminister Bruno Le Maire will nun die Lebensmittelhändler stärker in der Pflicht nehmen, wie er Ende April ankündigte.

Es müsse sichergestellt werden, dass der Rückgang der Großhandelspreise für Lebensmittel an die Endkunden weitergegeben werde, so Le Maire. "Ich verstehe nicht, warum die Unternehmen Preiserhöhungen sofort weitergeben", sagte der Finanzminister. "Aber wenn der Weizenpreis fällt, dauert es drei Monate, bis der Preis für Nudeln fällt. Das ist inakzeptabel." Die freiwillige Preisbeschränkung zeigte offenbar kaum Wirkung.