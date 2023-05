Vor Inflations-Maßnahmenpaket: Ökonomen warnen vor Gießkannen-Methoden

Ein geplatzter Lebensmittelgipfel, ein erzürnter Sozialminister, ein paar Gerüchte und warnende Ökonomen. Das ist der Kontext mit dem die Bundesregierung am Mittwoch in ihren Ministerrat geht, in dem Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ein neues Maßnahmenpaket gegen zu hohe Energiepreise und zu teure Lebensmittel vorlegen wollen.