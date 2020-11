Terrorattentat: Ingeborg Zerbes soll Kommission anführen

Wie der KURIER aus Innenministeriumskreisen erfuhr, soll Ingeborg Zerbes vom Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien heute als Leiterin der Kommission bestellt werden.

Zerbes studierte an der Universität Wien, wo sie sich habilierte ("Spitzeln, Spähen, Spionieren - Sprengung strafprozessualer Grenzen durch geheimen Zugriff auf Kommunikation“) ehe sie an der Universität Bremen lehrte. Von November 2011 bis September 2019 war Zerbes Professorin für Strafrecht an der Universität Bremen, 2019 kehrte sie an die Uni Wien zurück.

Nehammer und Justizministerin Alma Zadic wollten sich bis zur offiziellen Bekanntgabe der Kommissionsmitglieder, die für heute, Donnerstag, avisiert ist, nicht offiziell äußern.