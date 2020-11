Terror in Wien: Die Amokfahrt machte Graz sensibel

Anschlagsplan vereitelt

Im Vorjahr zündete ein abgewiesener Asylwerber Brandsätze im Rathaus, in einem Bezirksgericht sowie in einer Bezirkshauptmannschaft in Graz. Auch der Dezember 2017 ist vielen Grazern in Erinnerung: Der Verfassungsschutz nahm einen 25-Jährigen fest, der einen Anschlag geplant haben soll - auf einen Christkindlmarkt, mit einem Auto oder Lkw. Auch dieser Verdächtige wurde der islamistischen Szene zugeordnet.

Die Grazer Behörden sind alarmiert, auch wenn die Sicherheitslage derzeit auf „keine aktuelle Gefährdung“ hindeute - trotz aller Meldungen in sozialen Medien: Die auf WhatsApp kursierende, 16 Sekunden kurze Sprachnachricht über eine angebliche „Einsatzbereitschaftsmeldung“ wegen eines bevorstehenden Terroranschlags in Graz ist frei erfunden, versichert die Landespolizeidirektion.