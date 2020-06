Amokfahrt in Graz: "Ein Stück der Hölle“

Sechs Minuten später stoppten Polizisten den Wagen, einen alten grünen SUV, in der Schmiedgasse mitten in der Innenstadt. In diesen sechs Minuten tötete der Lenker zwei Menschen in der Herrengasse: Michaela S., 53, vor Haus Nummer 23. Und den kleinen Valentin, erst vier Jahre alt. Er starb vor dem Haus mit der Nummer 17.

In diesen sechs Minuten wurden 53 Menschen zum Teil schwer verletzt.