Taufformel ist "universalkirchlich verbindlich"

Die Causa ist indes kein Einzelfall. 2020 bemerkte ein Priester aus Detroit auf einem Video seiner eigenen Taufe die falsche Wortwahl eines Diakons vor mehr als 30 Jahren. In der Folge wurden sĂ€mtliche vom Diakon zwischen 1986 und 1999 vorgenommenen Taufen fĂŒr ungĂŒltig erklĂ€rt.

Bereits 2020 sah sich der Vatikan zu einer Klarstellung veranlasst. In einer "LehrmĂ€ĂŸigen Note" des PrĂ€fekten der Glaubenskongregation, Kurienkardinal Luis Ladaria, wurde festgehalten, dass die Taufformel - "Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" - nicht verĂ€ndert werden dĂŒrfe. "Das VerĂ€ndern der sakramentalen Formel bedeutet auch, das Wesen des kirchlichen Amtes nicht zu verstehen, das immer Dienst an Gott und seinem Volk ist und nicht die AusĂŒbung einer Macht, die bis zur Manipulation dessen geht, was der Kirche in einer Handlung, die der Tradition angehört, anvertraut worden ist", heißt es in dem Schreiben.

"Im Namen von Papa und Mama ..."

Anlass fĂŒr das Schreiben damals war unter anderem der Fall eines italienischen Priesters, der eine eigene Taufformel erstellt hatte: "Im Namen von Papa und Mama, des Paten und der Taufpatin, der Großeltern, der Familienmitglieder, der Freunde, im Namen der Gemeinschaft taufen wir dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes."

Im GesprĂ€ch mit dem KURIER erlĂ€utert der an der katholisch-theologischen FakultĂ€t der Uni Wien lehrende Dogmatiker Jan-Heiner TĂŒck, die Taufformel sei "universalkirchlich verbindlich". Wenn das "Ich" durch ein "Wir" ersetzt werde, so stecke dahinter eine bestimmte Form von "Gemeindetheologie". Doch der TĂ€ufling werde nicht nur in die Ortsgemeinde aufgenommen, sondern in die gesamte Kirche, in deren Namen der Priester als "ReprĂ€sentant Christi" handle - auch wenn man das in manchen kirchlichen Kreisen nicht mehr so gerne höre, so TĂŒck.