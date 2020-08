Tanner bedankt sich in Brief bei Milizsoldaten

In einem Brief an alle 1.400 Milizsoldaten, die im Corona-Einsatz waren, bedankt sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner für den „wesentlichen Beitrag“, den sie beim „Ersteinsatz der Miliz“ geleistet haben.

Unter anderem geht Tanner auf die Probleme ein, die es während des Einsatzes gab – etwa die ungleiche Bezahlung zwischen Berufs- und Milizsoldaten: „Bitte seien Sie sich gewiss, dass wir als politisch Verantwortliche alles daran setzen werden, die durch den Einsatz aufgezeigten Herausforderungen ehestmöglich zu lösen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Optimierung der rechtlichen, personellen und materiellen Rahmenbedingungen“, schreibt sie.

Das 200 Millionen Euro umfassende Milizpaket das vor einigen Wochen offiziell gemacht wurde, sei ein Zeichen für „erste große Investitionen in die persönliche Ausrüstung und in die Mobilität der Miliz“.

Zusammen leisteten die 1.400 Milizsoldaten österreichweit insgesamt 1.325.000 Arbeitsstunden zur Bewältigung der Corona-Pandemie.