Strafverteidiger: Prominenter Abgang in der Kanzlei Ainedter

Csoklich (66) soll am 22. Mai bei der Plenarversammlung der Rechtsanwaltskammer als Präsident gewählt werden und die Rest-Amtszeit Rohreggers bis 2027 absolvieren. Danach kann er sich erneut aufstellen lassen.

Rohregger, der im aktuellen Anwälte-Ranking des Trend in der Kategorie „Die Findigsten im Wirtschaftsstrafrecht“ auf Platz zwei hinter Norbert Wess gelandet ist, will in der Kammer weiter als Anwaltsprüfer tätig sein und ist nebenbei Honorarprofessor an der Uni.

Der 57-Jährige war übrigens als Verfassungsrichter im Gespräch; beim Höchstgericht sind aktuell zwei Stellen vakant. Allerdings fehlt ihm der nötige Stallgeruch jener Parteien, die nominieren dürfen (SPÖ und Neos). Rohregger gilt als parteipolitisch unabhängig.