Transparenz statt Sideletter: Wie die Koalition Posten besetzt

Türkis-Rot-Pink hat in seinem Arbeitsprogramm transparent festgehalten, was frühere Koalitionen (vergeblich) geheim zu halten versuchten: dass sich die Regierenden ausmachen, wer welche Posten in der Republik besetzen darf.

Auf vier Seiten sind die Vorschlagsrechte der Bundesregierung – vom Verfassungsgerichtshof bis zum ORF – genau beschrieben. Betont wird freilich, dass die gesetzlichen Vorgaben gelten und „stets bestqualifizierte Personen“ ausgewählt werden.

Der Pakt wird recht bald schlagend: Am Verwaltungsgerichtshof (VwGH) ist Vizepräsidentin Anna Sporrer nachzubesetzen, da sie Justizministerin der SPÖ geworden ist. Am Verfassungsgerichtshof (VfGH) sind zwei Stellen vakant: Höchstrichter Helmut Hörtenhuber ist seit Ende 2024 in Pension, Höchstrichterin Claudia Kahr geht mit Ende April.