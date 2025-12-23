So wird im Häf’n Weihnachten gefeiert

Fünf Häftlinge hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einer Weihnachtsamnestie bedacht – sie werden vorzeitig entlassen und können die Feiertage in Freiheit verbringen. Andere (die „Braven“, wie es heißt) können darauf hoffen, zu Weihnachten Ausgang zu bekommen.

Einer davon ist Karl-Heinz Grasser, der seit Juni seine Strafe aus der Buwog-Causa in der Justizanstalt Innsbruck verbüßt. Die Fußfessel bekommt er frühestens im Jänner, sein Verteidiger geht aber davon aus, dass er den Heiligen Abend nicht im Ziegelstadel, sondern zu Hause bei seiner Familie verbringen darf.

Wie erwähnt: Bei guter Führung ist das für viele Insassen eine Option.