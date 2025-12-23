So wird im Häf’n Weihnachten gefeiert
Fünf Häftlinge hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einer Weihnachtsamnestie bedacht – sie werden vorzeitig entlassen und können die Feiertage in Freiheit verbringen. Andere (die „Braven“, wie es heißt) können darauf hoffen, zu Weihnachten Ausgang zu bekommen.
Einer davon ist Karl-Heinz Grasser, der seit Juni seine Strafe aus der Buwog-Causa in der Justizanstalt Innsbruck verbüßt. Die Fußfessel bekommt er frühestens im Jänner, sein Verteidiger geht aber davon aus, dass er den Heiligen Abend nicht im Ziegelstadel, sondern zu Hause bei seiner Familie verbringen darf.
Wie erwähnt: Bei guter Führung ist das für viele Insassen eine Option.
Nudelsuppe mit Würstel
Wer diese Option nicht hat – beispielsweise U-Häftlinge wie Signa-Gründer René Benko, für den gestaltet sich Weihnachten heuer so: Heute, Dienstag, am Vormittag veranstalten Studierende des Konservatoriums einen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst, im Anschluss daran werden gespendete Weihnachtspakete – mit Kaffee, Süßigkeiten und Pflegeprodukten – an die Insassen ausgeteilt. Am morgigen 24. Dezember gibt es kein besonderes Programm mehr. Zu Mittag gibt es Brathendl mit Reis, am Abend eine Nudelsuppe mit Würstel.
In Wien-Josefstadt werden abteilungsweise vorweihnachtliche Gottesdienste abgehalten, anschließend gibt es Brötchen und Kekse. Am Speiseplan steht Putenschnitzel mit Reis (Normalkost).
Für Besucher sind die anstaltsüblichen Tage Montag bis Freitag und Sonntag vorgesehen – mit Ausnahme der Feiertage 25. und 26. Dezember. Am 24. sind bis 10.30 Uhr Besuchsanmeldungen möglich.
Das Justizministerium rechnet mit einem erhöhten Andrang rund um die Feiertage. Geschenke zu überreichen ist nicht gestattet, es kann aber Geld angewiesen werden, mit dem sich die Insassen dann in der Anstalt Nahrungs- oder Genussmittel kaufen können, wird erklärt.
