U-Ausschuss: Ex-Staatsanwältin erhebt schwere Vorwürfe gegen WKStA

Es habe Rechtsansichten in der WKStA gegeben, die sie nicht vertreten konnte. In ihrem Eingangsstatement kritisierte Poppenwimmer die Arbeitsweise der Korruptionsjäger sehr scharf: "Wenn die WKStA medial kolportierte Vorwürfe ungeprüft übernimmt und Menschen wie mich, aber auch viele andere innerhalb und außerhalb der Justiz, haltlos öffentlichkeitswirksam diskreditiert, widerspricht sie genau diesem Objektivitätsgebot und schadet dem Ansehen der Justiz. Daran ändern auch 'I love WKStA'-T-Shirts und 'Sweets for WKStA' nichts."

Aufgabe der Staatsanwaltschaft sei und bleibe einzig die objektive Aufklärung von Sachverhalten und nicht die medienwirksame Selbstdarstellung. Das vermisst Poppenwimmer offensichtlich.