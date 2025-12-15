Causa Siegfried Wolf: WKStA ist mit Ermittlungen zum Steuernachlass fertig

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat einen Teil ihrer Ermittlungen gegen den Ex-Magna-Manager und Investor Siegfried Wolf abgeschlossen und ihrer Fachaufsicht einen Vorhabensbericht geschickt, wie ein Sprecher der Behörde auf KURIER-Anfrage erklärt. Es geht dabei um eine Abgaben-Nachsicht, die Wolf mit dem früheren Generalsekretär Thomas Schmid im Finanzministerium ausgedealt haben soll. Im Gegenzug soll Wolf einer Finanzbeamtin zugesagt haben, sie bei ihrer Bewerbung für das Finanzamt Baden zu unterstützen.

Auch die Finanzbeamtin wurde im Ermittlungsverfahren beschuldigt - bei ihr geht es um eine Verletzung des Amtsgeheimnisses, Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit. Bei Wolf um Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Einer dritten Person wird ebenfalls Amtsmissbrauch vorgeworfen. Nun liegt ein Vorhabensbericht vor. Was genau die WKStA vorhat - ob sie anklagen oder einstellen will - wird noch nicht kommuniziert. Wie immer gibt die Behörde das erst bekannt, wenn die Entscheidung durch das Justizministerium abgesegnet wurde. Weitere Ermittlungen rund um Wolfs Steuercausa laufen noch.