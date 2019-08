Straches Facebook-Fans warnen FPÖ vor Stimmentzug

Die ihn belastenden Passagen übergeht der langjährige blaue Machthaber in der Stellungnahme freilich geflissentlich. Weder der von ihm ins Spiel gebrachte Einstieg eines Investors in das Wassergeschäft noch der vorgeschlagene Verkauf der Kronen Zeitung an die angebliche Oligarchennichte mit dem Ziel, die FPÖ danach publizistisch zu unterstützen, findet Eingang in Straches Text.

Genauso wenig übrigens wie in Nepps Morgenjournal-Interview. Der erkennt das Neue in dem Buch über die Ibiza-Affäre vor allem daran, dass Strache "immer wieder darauf hingewiesen hat, dass alles rechtskonform sein muss".

Dennoch, so Nepp, sei es wichtig, dass die kompletten sieben Stunden Videomaterial veröffentlicht werden: "Um zu sehen, ob auch andere Aussagen in einem anderen Licht zu sehen sind." Eine leichte Übung, wenn man nur die Teile heranzieht, die einem genehm sind.