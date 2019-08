FPÖ soll Straches Zugang zu Facebook-Seite eingeschränkt haben

Nach mehreren Fernsehauftritten, die an der FPÖ-Spitze für wenig Freude gesorgt hatten, wurden angeblich Heinz-Christian Straches Administrator-Rechte für seine eigene Facebook-Seite gekappt.

Strache müsse nun seine Posting-Texte zunächst an die FPÖ-Zentrale zur Freigabe schicken, wie die Zeitung Heute berichtet. Laut dem Bericht entzog die Partei ihrem ehemaligen Obmann die Administrator-Rechte bereits vor fünf Tagen. Nach seinem Rücktritt als Vizekanzler am 18. Mai hatte Strache auf Facebook munter weiter Werbung in eigener Sache bzw. für Neo-Politikerin und Gattin Philippa Strache gemacht.

Der Bericht wurde dem KURIER von der FPÖ bisher nicht bestätigt. Die FPÖ weist nur generell darauf hin, es würden alle großen Facebook-Seiten, etwa von Norbert Hofer und Herbert Kickl, zentral verwaltet werden.

Skurriles Posting

Zuletzt wirkte ein TV-Tipp Straches einigermaßen skurril, als er das ORF-Sommergespräch mit dem designierten FPÖ-Obmann Norbert Hofer auf Facebook mit dem Hinweis "Unbedingt einschalten" bewarb. In diesem Gespräch gab sich Hofer dann aber gerade, was eine baldige Rückkehr Straches in die Spitzenpolitik betrifft, sehr zurückhaltend. Es müssten erst "alle rechtlichen Vorwürfe geklärt" sein. Strache selbst hatte ein Comeback schon bei der Wien-Wahl 2020 als "Möglichkeit" bezeichnet, selbst wenn noch rechtliche Ermittlungen wegen der Ibiza-Affäre gegen ihn laufen würden.