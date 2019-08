Strache zur Novomatic-Affäre: "Die Anzeige ist ein Vollholler"

"Mit Peter haben wir jetzt unseren Mann am Futtertrog. Der wird das richten." Zugeschrieben wird dieser Satz dem ehemaligen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus. Gefallen ist er eine Woche nach der Bestellung (Ende März 2019) des FPÖ-Funktionärs Peter Sidlo zum Finanzvorstand des Glücksspielmonopolisten Casinos Austria AG in einer "kleinen Parlamentarier-Runde". Gudenus soll hinzugefügt haben, mit schwesterlicher Hilfe der Schwarzen im Casinos-Vorstand "kann man die bisherigen roten Zuwendungen gut umleiten".

All das wird jedenfalls in einer zweieinhalb Seiten umfassenden anonymen Anzeige behauptet, die am 21. Mai bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) eingegangen ist.