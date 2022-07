Strache-Prozess: "Wird Sigi Stieglitz eh Aufsichtsrat?"

An Prominenz mangelt es beim Prozess gegen den ehemaligen FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache und Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz nicht. Am Dienstag betritt unter anderem Andreas Reichhardt, ehemaliger Generalsekretär im Infrastrukturministerium und Kurzzeit-Minister, den Zeugenstand im Landesgericht für Strafsachen Wien.

Strache wird Bestechlichkeit, Stieglitz Bestechung vorgeworfen. So soll sich Stieglitz mit Spenden an den FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ einen Aufsichtsratsposten bei der Asfinag erkauft haben.