Steirischer SPÖ-Chef Lang schließt Koalition mit FPÖ nicht aus

"In Richtung Nulldefizit bewegen wir uns nicht"

Für das Haushaltsbudget des Landes Steiermark, für das er als Finanzreferent zuständig ist, sieht Lang schwierige Jahre kommen: "In Richtung Nulldefizit bewegen wir uns nicht", gestand er ein. "Die Rahmenbedingungen können wir uns nicht aussuchen", meinte er mit Blick auf die Teuerung. Ihm bereite auch Sorge, dass das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr voraussichtlich wieder leicht rückgängig sein wird und daher die Ertragsanteile, die in die Kassen des Landes gespült werden, geringer ausfallen. "Die Schere wird auseinandergehen", wenn die Teuerung so weitergehe.