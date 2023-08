"Kein Kavaliersdellikt": SPÖ wirft Brunner Gesetzesbruch vor

Ministeranklage

"Die Menschen leiden unter der Teuerung, die Regierung verweigert die Arbeit, geht auf Urlaub und bricht dabei ihre eigenen Gesetze", kritisierte Krainer.

Die SPÖ verlangte eine rasche Übermittlung des Progressionsberichts an das Parlament. Krainer will nun "genau prüfen, welche weiteren Schritte wir einleiten werden, wenn die Regierung sich nicht an ihre eigenen Gesetze hält. Das kann bis zu einer Ministeranklage gehen", so der rote Abgeordnete.

