Steckbrief: KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger

Name: Tobias Schweiger

Geburtsdatum: 3. Mai 1990 in Graz

Wohnort: Wien-Leopoldstadt

Erlernter Beruf: Politikwissenschafter

Initialzündung für politisches Engagement: Armut und Ungleichheit in der Schule

Politisches Vorbild: Robin Hood

Mein Lieblingsessen: Lasagne

Mein Lieblingsgetränk: Energiedrinks

Dieses Eis esse ich am liebsten: Twinni, das kann man gut teilen

Mein Lieblingsbuch: Asterix und Obelix

Lieblingsband/-musiker: Britney Spears

Lieblingsfilm/-serie: Der Herr der Ringe

Meine beste Eigenschaft: Mich um die Sorgen anderer kümmern

Meine schlechteste Angewohnheit: Energiedrinks

Mein liebster Ausgleich zum Berufs-/Alltagsstress: Wandern

Darüber muss ich lachen: Katzenvideos

Ich ärgere mich über: Unehrlichkeit

Die beste Abkühlung an heißen Tagen ist: Die Tageszeitung, bei den etablierten Parteien läufts dir immer kalt den Rücken runter

Mein liebster Dialektausdruck: verwordagelt

Hier ist es in Österreich am schönsten: Am Berggipfel

Österreich in 3 Worten: braucht soziales Gewissen