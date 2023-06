Staatstrojaner: "Es funktioniert wie ein Einbruch aufs eigene Handy"

Um welche Software handelt es sich eigentlich?

Es gibt verschiedene Anbieter. Pegaus ist eine sehr prominente Software, die von der NSO-Group in Israel von ehemaligen Mitarbeitern des Sicherheitsapparats entwickelt worden sind. Das hat auch eine politische Komponente: Israel kontrolliert, wo das hinverkauft wird. Auch auf anderer Ebene gibt es eine politische Tangente: Ein Ex-Gründer der NSO-Group hat mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz eine Firma in Israel gegründet. Eine andere Software ist Predator.

Gibt es auch Konzerne, die solche Spyware für sich einsetzen und damit Industriespionage betreiben?

Man weiß über dieses Gewerbe vieles nicht: Die NSO-Group hat bei einem U-Ausschuss für Staatstrojaner vor dem EU-Parlament aussagen müssen. Der Vertreter der Firma hat dort angegeben, dass man nur an risikoarme Kunden verkaufe und auch darauf achte, dass bei den Staaten, die Pegasus erwerben, die Grund- und Freiheitsrechte gewahrt sind. Zugleich weiß man, dass das an die Vereinigten Arabischen verkauft worden ist, wo man es zum Abhören von Oppositionellen verwendet hat. Auch nach Marrokko.

Dass Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Bürger ausspionieren, mag wenig überraschen, aber auch in Europa gibt es Vorwürfe. Ungarn soll Oppositionelle und Journalisten überwacht haben, ebenso wie Griechenland. Sind wir Europäer also auch nicht über jeden Verdacht erhaben?

Sind wir überhaupt nicht. In Polen gab es ebenfalls solche Fälle und in Spanien wurden Leute, die der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung nahe stehen, gehackt. In Ungarn und Griechenland hat man sich auf die nationale Sicherheit berufen, das kann aber nicht grundsätzlich die Grundrechte aushebeln. Da geht es um Redaktionsgeheimnis oder die Freiheit der politischen Arbeit. Es gibt da einige sehr gut dokumentierte Missbrauchsfälle. Man kann also nicht sagen, dass es ungefährlich ist, wenn Staaten das benutzen.