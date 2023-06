Pride-Anschlag: Beschwerde gegen Entlassung von Verdächtigem (20)

Seit Sonntag ist klar: Ein 14-jähriger Wiener mit tschetschenischen Wurzeln und ein 17-jähriger St. Pöltner mit bosnischen Wurzeln sitzen wegen des Vorwurfes, dass sie einen Anschlag auf die Pride Parade in Wien geplant haben sollen, in St. Pölten in U-Haft.

