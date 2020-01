Staatssekretär im Super-Ressort: "Ganz ohne Auto wird es nicht gehen"

Das Pendlerpauschale bietet derzeit keine Anreize auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, sagen Kritiker. Ist diese steuerliche Begünstigung noch zeitgemäß und fair?

Genau das herauszufinden wird im Zuge der öko-sozialen Steuerreform ein Thema sein, der Diskussion möchte ich allerdings nicht vorgreifen. Zu diskutieren, auszurechnen und auszuarbeiten, wie wir künftig klimaschonender zum Arbeitsplatz kommen werden.

Sind ihre drei Kinder Greta Thunberg-Fans?

Die Zwillinge sind 12 Jahre alt und eher von Felix Finkbeiner begeistert. Er hat Plant for the Planet gegründet, die internationale Baumpflanz-Initiative. Finkbeiner war weit vor Greta Thunberg. Die Zwillinge haben ihn für eine Konferenz in Bregenz vorgeschlagen, die nun tatsächlich nächste Woche stattfindet.

Erlauben Sie Ihren Kindern, die Schule zu schwänzen für Fridays for Future?

Ich unterstütze prinzipiell, dass sich Kinder und Jugendliche mit dem Thema beschäftigen und stelle fest, dass Thunberg ein Bewusstsein geschaffen hat. In der Politik geht es darum, dieses Bewusstsein mit konkreten Maßnahmen auf den Boden zu bringen.

Ein konkretes Ziel der Regierung ist, 2030 den Ausstieg aus fossilen Energien zu schaffen und 2040 klimaneutral zu sein.

2030 nur Strom aus erneuerbaren Energien zu generieren ist ein extrem ambitioniertes Ziel. Das werden wir nicht erreichen, wenn wir uns nur auf eine Technologie konzentrieren, sondern wir brauchen jede Kilowattstunde, die wir erneuerbar produzieren können. Das heißt, wir brauchen die gesamte Palette von Photovoltaik über das „Eine Million-Photovoltaik-Dächer-Programm“ bis zu Kleinwasserkraft, Windkraft und Biomasse. Und, wir müssen viel mehr in Richtung Innovation unternehmen.

Was verstehen Sie unter dem überstrapazierten Schlagwort Innovation?

Klimaschutz hat viel mit Innovation zu tun. Wir sind in Europa nicht überall imstande, den notwendigen Wandel zu vollziehen, weil die Technik fehlt. In Forschung und Entwicklung zu investieren, das wird in den kommenden Jahren das Um und Auf sein. Ebenso die Betriebe dabei zu unterstützen.

Ist Österreich gerüstet, um den Wandel zu vollziehen. Haben wir überhaupt ausreichend Arbeiter wie Anbieter in den alternativen Energiebereichen?

Wir sind gerüstet und müssen jetzt die Rahmenbedingungen schaffen. Vorrangig müssen wir das Erneuerbaren Ausbau-Gesetz diskutieren und beschließen, damit das ganze Fördersystem auf neue Beine gestellt wird. Es geht um mehr Geld und bürokratische Erleichterungen, die nötig sind. Dazu gehört auch die Schaffung von erneuerbaren Energie-Gemeinschaften.

Von welchen Millionen oder Milliarden an Förder-Volumina sprechen Sie?

Im Regierungsprogramm ist eine Milliarde pro Jahr als Deckel festgelegt – frei verteilt in einem 3-Jahreszyklus. Damit könnte dieses ambitionierte Ziel 2030 erreicht werden Jetzt sind wir etwa bei 650 Millionen Euro. Bisher hatten wir eine Kontingentierung. Das heißt: Mittel pro Technologie. Das wird es im neuen System nicht mehr geben. Es sind dies ja keine Budgetmittel, sondern Mittel, die der Stromkonsument über die Rechnung begleicht.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger will am Dieselprivileg im Agrarbereich festhalten. Ministerin Gewessler will darüber diskutieren. Zwischen Parteikollegin und Ressort-Chefin stehen Sie wo?Auch diese Frage wird Teil der ökosozialen Steuerreform sein müssen in den kommenden zwei Jahren.