SPÖ sucht plötzlich Chef: Tagebuch einer Intrige

Gesichert ist: Der für 6. und 7. Oktober geplante Parteitag wird verschoben. Stattdessen geht die SPÖ in Klausur, um bis 15. Oktober Kerns Nachfolger zu fixieren. Gewählt wird er oder sie am 24. und 25. November bei einem Parteitag, an dem auch die von Kern angeführte Liste für die EU-Wahl beschlossen werden soll.

Der formale Ablauf ist also paktiert. Doch am Murren, ja am unverhohlenen Zorn, der in Teilen der Partei sowie in der ihr nahe stehenden Gewerkschaft bis zuletzt zu vernehmen war, konnte der Fahrplan zum Parteitag freilich wenig ändern.