Was sagen die Wiener zu Kerns plötzlichem Rücktritt?

Ein 24-jähriger Berater aus Wien - auch er will ungenannte bleiben - sieht den überraschenden Rückzug als ein "schwieriges Thema". Er kritisiert Kern dafür, das von ihm angekündigte "Langzeitprojekt" SPÖ-Führung so frühzeitig zu beenden. "Das dann gleich zu lassen, das hat was von: ich geh den leichteren Weg." Seiner Meinung nach hat Kern in der EU weniger Handlungsmöglichkeiten als an der SPÖ-Spitze. Seine Kandidatur sieht er als Chance, dass die EU-Wahl mehr Aufmerksamkeit in der österreichischen Bevölkerung bekommt, "weil Kern schon ein bekanntes Gesicht ist." Obwohl er selbst nicht wahlberechtigt ist, wäre Kern für ihn der Kandidat, den er bei der EU-Wahl wählen würde. Kerns Wirtschaftsvergangenheit sieht er als hilfreich: "Er hat für mich eine der höheren Kompetenzen in der Politik."