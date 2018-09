Welche Chancen hat Kern auf Spitze der EU-Sozialdemokraten?

Noch keine Vorentscheidung

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn schloss aus, dass in Salzburg eine Vorentscheidung über die Nummer 1 fallen werde. Dies soll spätestens Ende November nach Hearings in der SPE-Fraktion feststehen. Am 7. und 8. Dezember wird der Spitzenkandidat der SPE bei einem Parteitag in Lissabon gekürt. Es dürfte sich wohl um einen Mann handeln, da die EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini bereits abgesagt hat.

Für Kern gibt es im Rennen um den europäischen Spitzenkandidaten eine große Konkurrenz, und die heißt Frans Timmermans. Er ist Vizepräsident der Europäischen Kommission. Auch wenn seine Partei in den Niederlanden schwach ist, Timmermans ist EU-weit bekannt, bestens vernetzt und spricht perfekt ein halbes Dutzend Sprachen. In ihm sehen viele Sozialdemokraten den Herausforderer für den Deutschen Manfred Weber, der bereits als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei feststeht. Offiziell hat sich Timmermans noch nicht geäußert, er wird aber intensiv von Europas Roten "kontaktiert", wie es aus westeuropäischen sozialdemokratischen Parteien heißt.

Auch dem französischen Währungskommissar Pierre Moscovici werden Ambitionen für eine Spitzenkandidatur nachgesagt. Sollte das Prinzip des "Spitzenkandidaten" bei der Europa-Wahl 2019 wie bereits 2014 zum Tragen kommen, sucht der Wahlgewinner eine Mehrheit für sich im Europäischen Parlament. Noch führt die EVP in den Umfragen, und es ist anzunehmen, dass Weber dann Kommissionspräsident wird.