SPÖ stellt dringliche Anfrage an Kanzler Kurz

Auch der Koalitionspartner - Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler sowie die grüne Klubchefin Sigrid Maurer - halten Schmid für rücktrittsreif. "Ich wäre an seiner Stelle schon längst zurückgetreten, um Schaden von den Unternehmen abzuwenden, für die ich verantwortlich bin", sagt Maurer in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten am Dienstag.