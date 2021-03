Die Chatprotokolle der Bussi-Bussi-Gesellschaft

Wie die Chats zeigen, hat Schmid nicht nur in eigener Sache interveniert, auch anderen ÖVPlern war er behilflich. So deponierte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer seinen Wunsch, in den OMV-Aufsichtsrat aufgenommen zu werden bei Schmid. 2016 möchte Mahrer, dass Ex-Bankmanager Herbert Stepic aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. „... drückt ordentlich drauf und argumentiert mit dem Change auf beiden Syndikatseiten ;-)“, heißt es in einer SMS. Für den Ex-ÖVP-Wien-Chef Manfred Juraczka begab sich Schmid auf Postensuche. Im März 2018 bittet Schmid Gernot Blümel um eine Nummer von Juraczka. „Wir rufen ihn an, um herauszufinden, was er kann.“ Blümel schickt Schmid den Kontakt und bittet ihn, „lieb zu ihm“ zu sein.