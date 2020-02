SPÖ-Spitze: „Countdown zum Wechsel läuft“

Seit Freitag argumentiert der kleine Kreis um Rendi-Wagner sinngemäß, dass die Popularität der Parteichefin ja in dem Maße zunehme, in dem man die Hierarchie nach unten gehe. Anders und ein wenig überspitzt formuliert, heißt das: Die Basis liebe Pamela Rendi-Wagner; und deshalb könne die Urabstimmung über ihren Vorsitz zu einem „Befreiungsschlag“ werden.

Genau das, nämlich eine breite Unterstützung der Parteibasis, scheint aber außerhalb des Parlamentsbüros der Parteivorsitzenden völlig illusorisch.

Denn ein KURIER-Rundruf in Landesparteien wie Ober- und Niederösterreich, Wien, der Steiermark und dem Burgenland ergibt am Mittwoch, dass man in der SPÖ zwar mit einer Mobilisierung rechnen kann – allerdings mit einer für Rendi-Wagner ungünstigen.