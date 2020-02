Rendi-Wagner gegen die SPÖ: Versuch einer Selbstrettung

Seither ist aus dem Nebeneinander ein Gegeneinander geworden. Rendi-Wagner gegen die SPÖ – der letzte Versuch einer Selbstrettung. „Sie will es jetzt wissen“, sagt ein Rendi-Vertrauter. Entsprechend werde sie kämpfen. Geplant sind:

- Eine Tour der SPÖ-Vorsitzenden durch Österreich, wo sie bei den Mitgliedern um Unterstützung werben will.

- Kantige Auftritte als Oppositionsführerin in den Causen Eurofighter und Krankenkassendefizit.

- Gespräche mit kleinen Funktionären, damit diese Hausbesuche machen und für eine hohe Rücklaufquote bei der Mitgliederbefragung sorgen.

Geringes Interesse

Rendi-Wagners großes Handicap bei der Mitgliederbefragung ist die Beteiligung: Bei der Befragung über CETA haben 2016 nur 7,5 Prozent der SPÖ-Mitglieder abgestimmt. Allerdings habe es unter Christian Kern eine zweite Befragung gegeben, bei der 22 Prozent mitmachten, heißt es in der Löwelstraße. Und da sei es um die trockene Materie einer Organisationsreform gegangen.

Ausgehend von diesem Votum glauben Rendi-Wagners Vertraute, dass mit dem emotionalen Thema „Wer sitzt im Chefsessel?“ eine höhere Beteiligung zu schaffen sein müsste. Außerdem würden die Landesorganisationen für die Befragung mobilisieren, „weil sie sich nicht nachsagen lassen wollen, dass sie schlecht organisiert sind“, meint ein Architekt von Rendi-Wagners Vorwärtsstrategie. Damit begibt sich die SPÖ-Chefin in die Hand derer, die sie überdribbeln will – sie hängt vom Mobilisierungswillen ihrer Spitzenfunktionäre ab. Und der ist enden wollend.

Was ist, wenn Mitte April ein peinlich schlechtes Votum für Rendi herauskommt? „Dann ist die Sache wenigstens geklärt“, sagt ein Vertrauter der SPÖ-Chefin.