SPÖ setzt weiter auf Rendi-Wagner

Das sagen – offiziell – alle roten Landesorganisationen – und dennoch: Gerhard Zeiler (63), Präsident von Turner Broadcasting System International, einer Tochter von Time Warner, und früherer ORF-General, wird in der SPÖ seit 15 Jahren immer dann ins Spiel gebracht, wenn es an der Basis wieder einmal heftig rumort. Wenn die Funktionäre ihre Chefitäten an der Parteispitze lieber gestern als heute in die Wüste schicken würden.

Der jüngste Anlass: Das Salär von monatlich 24.000 Euro für den SPÖ-Berater Nedeljko Bilalic, der Seite an Seite mit dem glücklosen Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda für Umfrage-Tiefs und die verlorene EU-Wahl verantwortlich gemacht wird (siehe Geschichte rechts).

Doch wer soll es richten? Wer kann den Rückstand gegenüber ÖVP-Chef Sebastian Kurz bis zur Wahl am 29. September aufholen? Wo ist der rote Wunderwuzzi?

Zuerst wurde Doskozil zum Retter in der Not stilisiert, dann auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Beide lehnen dankend ab. Auch Kärntens Peter Kaiser geisterte schon durch die Gerüchteküche. Jetzt also Gerhard Zeiler, der 2016 das Nachsehen gegen Christian Kern hatte.