Zeiler als SP-Spitzenkandidat? "Stehe nicht zur Verfügung"

"Es hat niemand angerufen, und ich rufe auch niemanden an", dementiert der internationale Medienmanager Gerhard Zeiler. Er ist derzeit Präsident von Turner Broadcasting System International, war ORF-Chef und davor für die SPÖ tätig. Sein Name fällt immer wieder, wenn es um SPÖ-Top-Jobs (aber auch um die ORF-Führung) geht. Zuletzt spekulierte die Tageszeitung "Standard" darüber. "Solange die Partei nicht an mich herantritt, denke ich nicht darüber nach und stehe auch nicht zur Verfügung", lässt er gegenüber dem KURIER verlauten.