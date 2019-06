SPÖ-Wahlstrategie: Der Doskozil-Hype ist vorbei

Landauf, landab wird kolportiert: Die SPÖ sei mit Pamela Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin unglücklich und hätte sie gern ausgetauscht. Am liebsten gegen Hans Peter Doskozil, der sei viel attraktiver bei den Wählern.

Aber diese Erzählung stimmt nicht mehr. Der Hype um Doskozil ist in der SPÖ vorbei. Seit der EU-Wahl hat sich die Stimmung gedreht, vor allem in der gewichtigen Wiener SPÖ. Der 26. Mai führte der SPÖ vor Augen, dass sie Wähler nicht nur an die FPÖ verliert, sondern neuerdings auch an die Grünen. Sieben von 23 Wiener Bezirken färbten sich am 26. Mai grün. Der SPÖ bricht die Innenstadt weg, aber auch Bezirke außerhalb des Gürtels tragen bereits Grün.

Um den Abfluss der urbanen Öko-Bewegten zu stoppen, sei Rendi-Wagner die richtige Person, heißt es in der SPÖ-Wien. Die viel bessere jedenfalls als Doskozil, der städtische Wählerinnen den Grünen geradezu in die Arme treibe.